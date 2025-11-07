Затримано керівника слідчого підрозділу, який зник разом із речдоками у вигляді 13 млн грн

Державне бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали кримінальне провадження щодо керівника одного зі слідчих підрозділів у Києві, який привласнив речові докази — гроші у різній валюті на суму понад 13 млн грн.

За даними слідства, службовець зберігав вилучені кошти у своєму кабінеті, хоча вони мали бути передані на зберігання до банку. 3 листопада він не з’явився на роботу, а гроші з кабінету зникли.

6 листопада працівники ДБР та поліції встановили місцеперебування чоловіка: він переховувався у лісі на Рівненщині. Там він облаштував тимчасове житло — придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запаси харчів та спорядження для тривалого перебування.

Працівники ДБР та поліції встановили місцеперебування чоловіка: він переховувався у лісі на Рівненщині / Фото ДБР

Під час обшуків автомобіля та схованки було вилучено понад 12,6 млн грн в іноземній валюті. Правоохоронця затримали. Слідство з’ясовує, де зникла решта коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

Раніше поліція Києва повідомила про зникнення начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не виходив на зв’язок разом із арештованими коштами. Його розшук спершу відкрили за ст. 115 ККУ (безвісти зниклий). Сьогодні встановлено, що мова йде саме про цей випадок.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.