У Києві разом з арештованими коштами зник поліцейський (оновлено)

У Києві розшукують начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Разом із поліцейським зникли арештовані кошти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки розшукують поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою “безвісти зниклий”).

Зазначається, що Юрій Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів. Сума не уточнюється.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Оновлено о 12:30. Як повідомили в поліції Києва, внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського – поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.