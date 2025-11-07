ВАКС збільшив заставу для Труханова до 42 млн грн

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, обвинуваченому в участі у злочинній організації та незаконному заволодінні земельними ділянками громади. Суд збільшив розмір застави з 30 млн грн до 42 млн грн, але відмовив стороні обвинувачення у вимозі взяти його під варту, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними слідства, у 2016–2019 роках учасники злочинної організації розробили схему передачі комунальних земель під забудову в обхід конкурсу. Земельні ділянки передавались наперед визначеним приватним компаніям. У відповідь забудовники сплачували гроші або передавали майно — квартири та нежитлові приміщення — особам, що забезпечували ухвалення рішень в Одеській міській раді через підконтрольних членів організації.

Загальна шкода, за висновками експертизи, становить 689 млн грн. Крім того, слідство встановило факти легалізації коштів, отриманих від інших злочинних дій.

Справу розглядає Вищий антикорупційний суд.