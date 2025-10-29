Трагедія 30 вересня в Одесі: ексмера Геннадія Труханова підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі дев’яти людей під час масштабної зливи 30 вересня. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив належного функціонування міських інженерних мереж. Через це протягом багатьох років вулиці Одеси регулярно потерпали від підтоплень.

Попри знання про системну проблему, Труханов не вжив необхідних заходів для ремонту зливової каналізації, систем водовідведення та дренажу.

Прокурори зазначають, що у день трагедії міський голова не організував належного оповіщення населення про загрозу надзвичайної ситуації та не забезпечив готовність органів цивільного захисту.

Унаслідок масштабного підтоплення, спричиненого неспроможністю зливової системи відвести воду, загинуло дев’ятеро людей, серед них — дев’ятирічна дитина.

Крім Труханова, підозри у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей, отримали ще вісім посадовців Одеської міської ради та комунальних підприємств. Серед них — два заступники мера, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, а також керівники й головні інженери КП «Міські дороги».

Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів і відсторонення від посад діючих чиновників. У межах провадження триває низка судових експертиз.