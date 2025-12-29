Білий дім повідомив про “позитивну” розмову Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися зусилля щодо припинення війни в Україні. У Білому домі назвали розмову «позитивною», пише Bloomberg.

Про це повідомила адміністрація Білий дім. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президенти «завершили позитивний дзвінок». Розмова відбулася наступного дня після зустрічі Дональд Трамп з президентом України Володимир Зеленський у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що сторони досягли «значного прогресу» на шляху до можливого мирного врегулювання, хоча конкретних домовленостей досягнуто не було. За його словами, угода «стає значно ближчою», але для її фіналізації можуть знадобитися ще кілька тижнів. Зеленський, зі свого боку, повідомив, що мирний план узгоджений приблизно на 90%.

Реклама

Реклама

Водночас залишається незрозумілим, чи наблизили ці контакти Трампа до його задекларованої мети — припинити розпочате у 2022 році повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українські посадовці останніми тижнями працювали над переглядом запропонованого США плану, скоротивши його з 28 до 20 пунктів. Москва вже заявила, що не прийме окремі положення, зокрема щодо чисельності українських збройних сил після війни, та наполягає на максималістських територіальних вимогах.

Зеленський також повідомив, що звернувся до Трампа з проханням надати Сполученими Штатами довгострокові гарантії безпеки для України — терміном до 50 років — щоб стримати можливу нову агресію Росії. Після зустрічі президенти США та України провели спільну розмову з європейськими лідерами.