Львівська поліція розшукує матір, яка покинула 8-річну доньку з немовлям у квартирі

У Львівській області поліцейські розшукують 30-річну жінку, яка залишила двох малолітніх дітей у зачиненій квартирі майже на добу. Дітей госпіталізували, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомили у місцевій поліції.

Інцидент стався 29 грудня у Шептицькому районі. До поліції звернулася місцева мешканка, яка помітила, що з вікна багатоповерхівки кличе на допомогу дитина. Дівчинка повідомила, що перебуває в зачиненій квартирі разом із маленьким братиком.

Мати залишила дітей у зачиненій квартирі та пішла у своїх справах / Фото поліція Львівської області

На місце негайно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, ювенальний інспектор, медики, рятувальники ДСНС та представники служби у справах дітей. У квартирі правоохоронці виявили 8-річну дівчинку та півторамісячного хлопчика. Діти були наляканими та виснаженими, у помешканні не було продуктів харчування.

Обох дітей госпіталізували, наразі вони перебувають під наглядом лікарів. За попередніми даними, мати залишила дітей у зачиненій квартирі ще напередодні та пішла у своїх справах.

Слідчі, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Поліцейські встановлюють місцеперебування матері та всі обставини події.