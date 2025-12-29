Через маячню Кремля Зеленський не виключає ударів по Урядовому кварталу Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ в нібито атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна, повідомляє Радіо Свобода.

«Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. Для рускіх, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес – провал, тому що вони не хочуть закінчувати війну. Я ще вчора очікував якоїсь риторики», – сказав президент журналістам.

За словами Зеленського, зараз Росія заявою про те, що нібито була атакована резиденція Путіна, просто готують підгрунття для завдання ударів, можливо, по Києву.

Реклама

Реклама

«Це вже у нас було у вересні. Був ракетний удар по Кабміну. Тому зараз треба бути уважними – може бути завдано удару по столиці», – додав президент.

Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї.

Як стверджує Лавров, у ніч на 29 грудня Київ запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.