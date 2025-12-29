П’ятьом народним депутатам оголосили підозру за “потрібні” голосування

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібні» голосування.

Про це повідомили в НАБУ та САП. За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей, до її складу входили чинні народні депутати та службові особи апарату Верховна Рада України. Координацію діяльності здійснював один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в месенджері WhatsApp. Після голосувань окремим депутатам систематично передавали грошові кошти.

Загалом про підозру повідомили п’ятьом народним депутатам України. Усім підозрюваним також вручили клопотання про обрання запобіжних заходів.

Раніше підозри отримали нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).