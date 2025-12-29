Уряд відтермінував обов’язкові POS-термінали для ФОП першої групи

Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців першої групи — до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу.

Про це повідомила Юлія Свириденко. За її словами, обслуговування POS-терміналів нині створює додатковий фінансовий тиск для найдрібніших підприємців, особливо в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень.

Відтермінування, зазначила Свириденко, дозволить ФОПам першої групи зберегти дохід і безперервність роботи, а також дасть час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки. У майбутньому бізнес зможе обрати зручний спосіб приймання платежів — POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

