Послаблення комендантської години: уряд дозволить рух транспорту і перебування в громадських місцях

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

За її словами, під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також забезпечують підтримку життєдіяльності людей і бізнесу. Такі об’єкти мають бути забезпечені опаленням, автономним електроживленням і стабільним зв’язком. Водночас ці послаблення не поширюються на розважальні заклади.

Також дозволяється рух приватного транспорту.

Свириденко зазначила, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть визначати додаткові заходи пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях. Території, на яких діятимуть такі послаблення, визначатиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання комісії з цього питання має відбутися завтра.

Контроль за дотриманням порядку, за словами прем’єр-міністра, забезпечуватимуть сили безпеки й оборони.