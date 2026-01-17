У МВС уточнили умови пересування під час комендантської години в енергетичній кризі

Послаблення комендантської години допускається лише на територіях, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці. Такі рішення не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх.

Послаблення комендантської години можливе на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, роз’яснили у Міністерстві внутрішніх справ України. У таких випадках дозволяється пересування пішки або транспортом виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.

У МВС зазначили, що під час такого пересування громадяни зобов’язані мати при собі документ, який посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати військово-обліковий документ. Спецперепустки для прямування до Пунктів Незламності або пунктів обігріву не потрібні.

Громадянам рекомендують обирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС та правоохоронців. У МВС наголосили, що фактично такий підхід уже застосовується під час повітряної тривоги.

Уточнюється, що ці правила не скасовують чинні обмеження комендантської години, а лише доповнюють їх. Усі рішення щодо послаблення ухвалюються виключно через Раду оборони за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.