Уряд послаблює обмеження під час комендантської години

Кабінет Міністрів змінює правила пересування вулицями під час комендантської години. Жителі зможуть вільно діставатися “Пунктів незламності”, зокрема й уночі.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Обмеження комендантської години переглядають через запроваджений режим надзвичайної ситуації в українській енергетиці після масованих російських атак.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, що йдеться про точкові рішення, які напрацьовують разом з обласними військовими адміністраціями, аби люди могли безпечно дістатися до Пунктів Незламності та об’єктів життєзабезпечення, щоб заклади, які офіційно виконують функцію Пунктів Незламності, працювали безперервно, а критична інфраструктура — водо-, тепло- та зв’язок — функціонувала без збоїв.

“Усі такі рішення ухвалюються винятково за участі сил безпеки та рад оборони ОВА. Жодних самовільних кроків на місцях не буде. Наше завдання — не формальності, а людська безпека: захистити життя і дати можливість отримати допомогу в найскладніші”, — заявив він.

Нагадаємо, після чергової масованої атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Для координації ситуації в Києві, який зазнав вимкнень електрики та тепла після російської атаки, утворили спецштаб. Уряд оголосив, що зимові канікули у школах столиці мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026 року.