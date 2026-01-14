        Суспільство

        Зеленський доручив переглянути правила комендантської години

        Віктор Алєксєєв
        14 Січня 2026 20:31
        читать на русском →
        Аварійні служби облаштовують намети в районах, де немає світла та опалення, щоб люди могли зігрітися та зарядити гаджети. Київ, 13 січня 2026 / Фото Reuters
        Аварійні служби облаштовують намети в районах, де немає світла та опалення, щоб люди могли зігрітися та зарядити гаджети. Київ, 13 січня 2026 / Фото Reuters

        Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив переглянути правила комендантської години на час надзвичайної ситуації. За його словами, у частині міст і громад її можуть прибрати, якщо це дозволяє безпекова ситуація.

        Про це йдеться у дописі президента. Зеленський зазначив, що урядовці мають представити відповідні пропозиції, аби люди могли отримувати всю необхідну підтримку в будь-який час, а бізнес — більш раціонально планувати свою роботу.

        Глава держави також окремо подякував енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, а також усім, хто готовий працювати разом із державними інституціями. Він наголосив, що згуртованість має бути максимальною заради спільних результатів.

        Реклама
        Реклама

        Сьогодні Володимир Зеленський оголосив надзвичайний режим в енергетиці.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини