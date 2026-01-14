Зеленський оголосив надзвичайний режим в енергетиці

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України з окремою увагою до ситуації в Києві. За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов є важкими, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

В Україні запроваджують режим надзвичайної ситуації в енергетиці / Фото Офіс президента

Про це йдеться у дописі президента. Зеленський зазначив, що ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби та ДСНС України працюють у безперервному режимі для відновлення постачання електроенергії та опалення, а низка питань потребує термінового вирішення.

Президент повідомив, що буде утворений постійно діючий штаб для координації ситуації в місті Києві. Загалом в енергетиці України запроваджують режим надзвичайної ситуації, а керівником робіт із підтримки людей і громад та вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України.

Також урядовці мають максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабінет Міністрів забезпечить на час такої ситуації максимальну дерегуляцію процесів підключення резервного енергетичного обладнання до мереж, а також працюватиме над збільшенням обсягів імпорту електроенергії в Україну.

Крім того, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на період надзвичайно холодної погоди. За його словами, люди мають отримати максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а бізнес — планувати роботу з урахуванням ситуації в енергосистемі.

Президент також наголосив на необхідності збільшити кількість Пунктів Незламності в Києві та перевірити наявні, а також очікує пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Він підкреслив, що злагоджена й скоординована робота державних інституцій, бізнесу та органів місцевої влади є критично важливою.