У Василькові у житловому будинку вибухнув газовий балон: постраждав 71-річний чоловік

У місті Васильків на Київщині в приватному будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту постраждав 71-річний чоловік, якого з опіками та травмами госпіталізували, повідомили в поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло 29 грудня о 17:18 від медичних працівників.

З-під завалів зруйнованого помешкання потерпілого дістали сусіди. Попередньо встановлено, що чоловік розпалював плиту за допомогою газового балона, внаслідок чого стався вибух. Крім власника будинку, ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Після завершення перевірки інциденту буде надано правову кваліфікацію.