Польща повертає додому ще одного українця

Розпочато процедуру видворення українця з Польщі: він керував транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

24-річного громадянина України було затримано в середу (29 жовтня) після повідомлення про ймовірне водіння у нетверезому стані на воєводській дорозі № 811, передає Польське Радіо.

Під час його арешту алкотестер показав вміст алкоголю в крові понад проміле. Також виявилося, що чоловік перебував під впливом наркотиків і не мав водійського посвідчення.

Реклама

Реклама

Чоловіка раніше підозрювали у порушеннях правил дорожнього руху, зокрема у керуванні без посвідчення водія, керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння або дії речовини, подібної до алкоголю, та у дорожньо-транспортній пригоді. У попередні роки йому було винесено постанову про заборону керування транспортним засобом, і його розшукували за ордером на позбавлення волі.

Поліція вирішила передати 24-річного чоловіка до прикордонного посту в Білій Підлясці (цікаве рішення, але Біла Підляська це ближче до білоруського Бреста – ред.) разом із запитом про рішення, яке зобов’язує його повернути до країни походження з метою захисту безпеки та громадського порядку Республіки Польща.

Прикордонна служба проводить адміністративне провадження у цій справі.