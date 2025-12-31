У польському місті Радом група поляків побила українця

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар повідомив, що нещодавно в польському місті Радом громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту, який раніше було врегульовано без залучення поліції.

Попри це, щодо чоловіка застосували фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням. Унаслідок побиття він зазнав тяжких тілесних ушкоджень і наразі перебуває в лікарні.

Боднар наголосив, що громадяни України мають право на повагу до гідності та безпеку незалежно від країни перебування, а будь-які прояви насильства чи мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку.

Посол висловив сподівання, що обставини інциденту будуть всебічно та неупереджено з’ясовані, а винні особи притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті.

Також він повідомив, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами. За словами Боднара, факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції.