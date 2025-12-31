Сильний снігопад у Польщі спричинив багатокілометрові затори на автомагістралях

Сильні опади снігу в Польщі призвели до серйозних ускладнень на дорогах, зокрема на трасі S7, що сполучає столицю Варшаву з балтійським портовим містом Гданськ. За даними поліції, вночі довжина заторів на окремих ділянках сягала близько 20 км, пише Reuters.

Як повідомив речник поліції міста Ольштин Томаш Марковський, складна ситуація почалася після 16:00 у вівторок, коли вантажівки на маршруті S7 почали мати труднощі з підйомами. Це й призвело до масштабного транспортного колапсу, який тривав упродовж ночі.

Унаслідок негоди сотні людей були змушені годинами залишатися в автомобілях за мінусової температури. Водночас уже вранці в середу рух транспорту поступово відновився.

Заступник міністра інфраструктури Польщі Станіслав Буковєц на пресконференції заявив, що внаслідок ситуації на дорогах ніхто не постраждав.

Речниця поліції міста Острудa Анна Карчевська зазначила, що правоохоронці намагалися допомагати водіям, які застрягли в заторах. За її словами, для людей організували гарячі напої, зокрема каву та чай, які надала міська влада Острудa.

Державне інформагентство PAP також повідомило про тимчасові збої в роботі залізничного транспорту та аеропортів, однак станом на середу ситуація поступово повертається до норми.