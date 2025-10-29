У Польщі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор з консульства України у Перемишлі

Поліція Польщі затримала у Перемишлі двох місцевих жителів віком 21 і 23 роки. Їх підозрюють у тому, що у неділю, 26 жовтня, вони зірвали український прапор з будівлі почесного консульства України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю поліції у Перемишлі Кароліну Ковалік.

“У зв’язку з цією справою поліцейські встановили й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передано до Районної прокуратури в Перемишлі”, – повідомила в поліції

Реклама

Реклама

Нагадаємо, у польському місті Перемишль невідомі зірвали український прапор, встановлений при вході до почесного консульства України. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар 27 жовтня. За даними дипломата, за цей рік це щонайменше п’ятий акт наруги над прапором у тому ж місці.