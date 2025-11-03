У Польщі затримали активіста, який нищив українську символіку

У Польщі поліція затримала 44-річного стрімера та активіста Пьотра Н., відомого під ім’ям Назар. Йому інкримінують розпалювання національної та релігійної ненависті, пропаганду насильства, погрози, підтримку російської агресії та незаконне розголошення персональних даних.

Про це повідомляє RMF24.

Відеострімера затримали в п’ятницю співробітники поліції Гдині. В його організмі були виявлені наркотичні речовини, кров направили на експертизу.

44-річного чоловіка підозрюють у використанні погроз; йому також інкримінують публікацію відеозаписів з холодною зброєю. Інші звинувачення стосуються пропаганди насильства і підбурювання до ненависті за національною та релігійною ознаками.

Чоловік також порушив заборону на пропаганду символіки, що підтримує російську агресію проти України.

44-річний Пьотр Н. відомий своїми антиукраїнськими переконаннями. Кілька днів тому він закрив червоно-білим прапором антивоєнний мурал на автобусній зупинці PKM Jasień. Також на його рахунку напад на український ресторан, підпали автомобілів і напад на жінку, яка вивішувала українські прапори.

На своїй Facebook-сторінці поляк регулярно публікував відео, на яких він прибирає з вулиць будь-яку українську символіку. На деяких із них також було зображено наругу над українським прапором — незрозуміло, чи її здійснив сам Пьотр Н., чи він лише поширював відео з нею.