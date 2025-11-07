У Покровську зараз перебувають понад 300 окупантів – Зеленський

Росія намагається якнайшвидше захопити Покровськ, аби просувати наратив про нібито здатність окупантів захопити весь Донбас. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За словами глави держави, Покровськ для російських військ є «ціллю №1» і має не лише військове, а й ключове пропагандистське значення. Кремль прагне використати можливе захоплення міста як «доказ успіхів» для впливу на політичні рішення Заходу.

Президент зазначив, що Москва намагається повернути наратив про нібито можливість швидкого захоплення сходу України, щоб послабити санкційний тиск і змусити союзників тиснути на Київ.

Зеленський також повідомив про колосальні втрати ворога у Покровську. За його словами, у місті наразі перебувають близько 314 російських військових, тоді як за останні три доби окремо зафіксовано 220 штурмів. 5 листопада окупанти намагалися атакувати місто за підтримки техніки, але втратили її.

Президент підкреслив, що загальні втрати Росії у жовтні стали найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, лише українські безпілотні системи підтверджено знищили щонайменше 25 тисяч російських військових.

Щодо ситуації на інших ділянках фронту Зеленський зазначив, що Збройні сили України мають просування у районі Куп’янська. Водночас ситуація у Вовчанську може ускладнитися, оскільки ворог накопичує сили.