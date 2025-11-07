Базова зарплата за новими контрактами становитиме 50-60 тисяч гривень – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після впровадження нових видів контрактів базова ставка оплати праці військовослужбовців становитиме 50-60 тисяч гривень на місяць. Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Ставки, передає Укрінформ.

За його словами, контракт має бути справедливим для всіх: для мобілізованих, які захочуть перейти на контрактну основу, для військових, які вже служать за контрактом, а також для тих, хто розглядає можливість приєднання до Збройних сил у майбутньому.

Наразі триває робота над визначенням джерел фінансування та підготовкою необхідної нормативної бази. До цього залучені Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міноборони та інші відомства.

Реклама

Реклама

Міністр оборони Денис Шмигаль уточнив, що реформа передбачає можливість обирати як місце служби, так і термін контракту – від одного до п’яти років. При укладенні контракту терміном від двох років і більше військовослужбовець отримуватиме право на 12-місячну відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Для контракту на один рік така норма не діятиме.

За словами Шмигаля, базовий рівень оплати у 50-60 тисяч гривень визначено на підставі п’яти досліджень і опитувань серед військових. Впровадження нового підходу потребує змін до законодавства та урядових постанов. Очікується, що відповідні документи можуть бути внесені на розгляд на початку наступного року.