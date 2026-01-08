Ожеледиця, хуртовини та сильний вітер: 9 січня дороги України знов будуть небезпечними

У п’ятницю, 9 січня, в Україні збережуться складні погодні умови через активний південний циклон, який принесе різкі контрасти температур і опадів. Країна фактично буде поділена на три зони з кардинально різною погодою — від сильних морозів до дощу з мокрим снігом.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, завтра на всій території України очікується хмарна погода. У західних областях уночі прогнозують помірний, а вдень невеликий сніг, при цьому температура повітря знизиться до -10…-15 °C як уночі, так і вдень.

На південному сході країни вночі пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, вдень очікуються невеликі опади. Температура тут коливатиметься від -2 °C до +3 °C протягом доби.

На решті території України очікуються помірні опади, а вночі в північній частині – значний сніг. Температура знизиться до -4…-9 °C. На дорогах майже по всій країні, за винятком південного сходу, збережеться ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у більшості регіонів, окрім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви сягатимуть 15-20 м/с, місцями можливі хуртовини.