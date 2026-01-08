        Суспільство

        Ожеледиця, хуртовини та сильний вітер: 9 січня дороги України знов будуть небезпечними

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 21:59
        читать на русском →
        Засніжена траса / Фото: Патрульна поліція Житомирської області
        Засніжена траса / Фото: Патрульна поліція Житомирської області

        У п’ятницю, 9 січня, в Україні збережуться складні погодні умови через активний південний циклон, який принесе різкі контрасти температур і опадів. Країна фактично буде поділена на три зони з кардинально різною погодою — від сильних морозів до дощу з мокрим снігом.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, завтра на всій території України очікується хмарна погода. У західних областях уночі прогнозують помірний, а вдень невеликий сніг, при цьому температура повітря знизиться до -10…-15 °C як уночі, так і вдень.

        Реклама
        Реклама

        На південному сході країни вночі пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, вдень очікуються невеликі опади. Температура тут коливатиметься від -2 °C до +3 °C протягом доби.

        На решті території України очікуються помірні опади, а вночі в північній частині – значний сніг. Температура знизиться до -4…-9 °C. На дорогах майже по всій країні, за винятком південного сходу, збережеться ожеледиця.

        Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у більшості регіонів, окрім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви сягатимуть 15-20 м/с, місцями можливі хуртовини.

        Погодна мапа України на 9 січня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини