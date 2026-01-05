Президент України Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. За його словами, Україні необхідно посилювати внутрішню стійкість як для відновлення держави, так і для зміцнення оборони.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, що Христя Фріланд має значний досвід у сфері економічних трансформацій та залучення інвестицій, що є критично важливим для України в умовах війни та залежно від темпів дипломатичного врегулювання.

Зеленський підкреслив, що зараз країні потрібно збільшувати внутрішню стійкість як заради якнайшвидшого відновлення України у разі успіху дипломатії, так і заради тривалішого зміцнення оборони, якщо через зволікання партнерів завершення війни потребуватиме більше часу. Він також подякував усім, хто готовий допомагати Україні та взаємодії з міжнародними партнерами.

Христя Фріланд — канадська політикиня українського походження, колишня віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади. Вона також очолювала МЗС Канади, працювала міністеркою міжнародної торгівлі та має досвід журналістської роботи у провідних міжнародних медіа. Фріланд відома послідовною підтримкою України та жорсткою позицією щодо Росії; після 2014 року РФ внесла її до санкційного списку.