Нацполіція перекрила канал наркотрафіку з ЄС: вилучено товар на 17 млн грн

Правоохоронці викрили канал постачання наркотиків з ЄС до України та вилучили продукцію на понад 17 млн грн. До схеми були залучені п’ятеро громадян, які організували збут через Pod-системи по всій країні.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, наркобізнес організував 34-річний житель Києва, який залучив ще чотирьох спільників.

Реклама

Реклама

Лідер угруповання налаштував контакт з мешканцем однієї із країн Європейського Союзу. Спільно ділки налагодили механізм постачання до України екстракту канабісу. Заборонені речовини маскували під харчові продукти та направляли до України.

Отриманим екстрактом наповнювали електронні пристрої для куріння – Pod-системи, а для збуту наркотиків створили та адміністрували онлайн-магазин, через який приймали замовлення. Наркотовар надсилали поштовими відправленнями безпосередньо покупцям або збувачам із різних регіонів.

Щомісячний дохід від транснаціонального наркобізнесу перевищував 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Одеської областей та Києва. Вилучено:

понад 4 кг незаконно ввезеного екстракту канабісу, який можна було використати для виготовлення близько 4 тисяч Pod-систем;

3,5 кг желейних цукерок у формі ведмедиків із вмістом наркотичних речовин;

721 Pod-систему, наповнену екстрактом канабісу;

3,7 тисячі пустих Pod-систем;

комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські та сім-картки;

боєприпаси та шість автомобілів.

Вартість вилученої наркопродукції за цінами “чорного” ринку становить понад 17 мільйонів гривень.

Організатора злочинної діяльності затримали. Йому та чотирьом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Учасникам наркоугруповання загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.