ШІ-музика опинилася в центрі конфлікту: Suno не домовилась із найбільшими лейблами

Платформа Suno не змогла досягти домовленостей із найбільшими музичними лейблами щодо ліцензування ШІ-контенту. Головною причиною стала суперечка про те, чи можуть користувачі вільно поширювати створені треки поза межами сервісу, повідомляє Financial Times.

Платформа Suno, яка дозволяє створювати музику за допомогою текстових запитів, зіткнулася з глухим кутом у переговорах із Universal Music Group та Sony Music Entertainment. За даними джерела, сторони не змогли узгодити ключове питання — подальшу долю ШІ-генерованих композицій після їх створення.

Музичні лейбли наполягають на тому, щоб такі треки залишалися всередині платформи і не поширювалися на сервісах на кшталт Spotify, TikTok чи YouTube. Натомість Suno виступає за вільне розповсюдження контенту, що, на її думку, є основою цінності продукту.

Конфлікт виходить за межі технічної суперечки та стосується майбутнього всієї індустрії. Якщо ШІ-музику обмежити лише внутрішнім використанням, вона залишиться інструментом для експериментів. У разі відкритого доступу такі треки зможуть конкурувати з традиційною музикою, що генерує основні доходи для лейблів.

Ситуацію ускладнює й судовий тиск. У червні 2024 року Recording Industry Association of America подала позов проти Suno від імені Universal, Sony та Warner Music Group. Лейбли звинувачують платформу у використанні захищених авторським правом композицій для навчання ШІ без дозволу.

Переговори мали стати способом легалізації технології та врегулювання виплат правовласникам, однак наразі сторони не можуть домовитися навіть про базові принципи співпраці. Лейбли намагаються зберегти контроль над розповсюдженням музики, тоді як Suno просуває ідею відкритого доступу.

Тим часом технології стрімко розвиваються: сервіси на кшталт Suno та Udio вже здатні створювати композиції студійної якості за лічені секунди. Це викликає занепокоєння у лейблів, які побоюються розмивання доходів і втрати контролю над ринком.

Наразі компромісу між сторонами не видно. Якщо переговори залишаться замороженими, конфлікт може перейти в судову площину, а його результат визначить правила гри для всієї креативної індустрії в епоху генеративного ШІ.