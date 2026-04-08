У Києві агент РФ готував замах на керівника Федерації роботодавців

СБУ запобігла теракту в Києві та затримала агента ФСБ, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України. Вибух планували влаштувати біля житлового будинку.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, агент РФ планував підірвати одного з керівників Федерації роботодавців України біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії. Вибух мав відбутися вранці, коли посадовець виходить на роботу з під’їзду багатоповерхівки.

“Співробітники СБУ запобігли теракту і затримали агента після того, як він провів дорозвідку на місці запланованого теракту”, – розповіли в СБУ.

Підготовкою вибуху займався житель ТОТ Донеччини. Восени 2025 року його завербував співробітник ФСБ, підрозділ якого спеціалізується на диверсійній діяльності та терактах на території України. Особу куратора вже встановила контррозвідка СБУ.

За вказівкою російського спецслужбіста агент прибув до Києва для підготовки теракту.

“Оселившись в орендованій квартирі, він розпочав відстежувати локації перебування та маршрути переміщення посадовця. Для конспірації під час зовнішнього спостереження фігурант регулярно змінював зовнішність та одяг. Весь процес підготовки замаху координував з куратором від ФСБ за допомогою анонімного чату в месенджері”, – йдеться в повідомленні.

При обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з РФ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на теракт).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також заочну підозру отримав куратор агента. Його дії кваліфіковано як закінчений замах на теракт.