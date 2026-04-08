На Львівщині жінку по черзі збили дві автівки

7 квітня, близько 20:55, на автодорозі Львів — Шегині між містом Мостиська та селом Волиця Яворівського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду двох автівок загинула жінка.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Водій автомобіля Nissan Primastar, 53-річний житель Яворівського району, здійснив наїзд на пішохода, 52-річну жительку району. Після цього жінку відкинуло під автомобіль ВАЗ 21154 під керуванням 21-річного львів’янина, який рухався в попутному напрямку позаду.

Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.