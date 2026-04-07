В Одесі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус: загинула жінка, є постраждалі

7 квітня в Одесі сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та мікроавтобуса. Унаслідок аварії загинула пасажирка громадського транспорту, ще кілька людей постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Аварія сталася сьогодні вранці на вулиці Балківській. За попередніми даними, зіткнення мікроавтобуса з маршрутним автобусом відбулося під час руху транспортних засобів в одному напрямку.

Унаслідок ДТП загинула одна пасажирка громадського транспорту, ще декілька пасажирів дістали тілесні ушкодження. Кількість постраждалих уточнюється.

“Водіїв обох транспортних засобів буде перевірено на стан спʼяніння. Після зʼясування всіх обставин події вирішуватиметься питання щодо її правової кваліфікації”, – зазначили в поліції.

Рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений.