Синоптики попередили про похолодання та заморозки в Україні

В Україні 7 квітня очікуються дощі, сильний вітер і заморозки. Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вівторок буде хмарно з проясненнями. Вночі на південному сході пройде помірний дощ, на решті території без опадів. Вдень невеликі дощі очікуються по всій Україні.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі місцями на південному сході, а вдень у західних областях пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме 1–6° тепла, на південному сході до 9°. У західних, північних і більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–3°, на Закарпатті — також у повітрі. Вдень температура підніметься до 4–9° тепла, на півдні — 8–13°.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Температура по області вночі 1–6° тепла, вдень 4–9°. У Києві вночі очікується 3–5° тепла, вдень — 6–8°.

Синоптики також попереджають про заморозки на поверхні ґрунту 0–3° у Київській області вночі 7, 8 та 9 квітня.