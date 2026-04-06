Помер італійський дизайнер, засновник Diesel Адріано Гольдшмід

Помер засновник Diesel Адріано Гольдшмід. Йому було 82 роки.

Як повідомляє WWD, причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Італійський дизайнер, якого називають одним із творців сучасної джинсової моди та «хрещеним батьком деніму», помер після тривалої боротьби з раком. Гольдшмід заснував бренд Diesel і вважався однією з ключових постатей у світовій fashion-індустрії.

За більш ніж 50 років кар’єри він брав участь у створенні та розвитку таких відомих брендів, як Diesel, Replay, Gap 1969, AG і Goldsign.

Свою кар’єру в моді він розпочав на початку 1970-х, а в 1974 році запустив бренд Daily Blue, який допоміг змінити ставлення до джинсів як до повсякденного й утилітарного одягу. Саме цей проєкт вважається одним із перших кроків до появи сегмента преміального деніму.

Згодом Гольдшмід заснував Genious Group — об’єднання, яке підтримувало молодих дизайнерів і допомогло вивести на ринок кілька впливових джинсових марок, зокрема Diesel і Replay.

У наступні десятиліття він працював як дизайнер, підприємець і консультант, а також співпрацював із великими компаніями по всьому ланцюгу виробництва деніму. У 1993 році він став співзасновником Agolde, а у 2000-му запустив бренд AG Adriano Goldschmied у Лос-Анджелесі.