Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Новоросійську

Українські військові вночі 6 квітня завдали ударів по важливих об’єктах російської інфраструктури та авіації. Зафіксовано пожежу на нафтовому терміналі та ураження літака.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, підрозділи Сил оборони уразили нафтоналивну інфраструктуру терміналу «Шесхарис» у Новоросійську Краснодарського краю РФ.
На об’єкті зафіксовано влучання та масштабну пожежу. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Крім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на тимчасово окупованій території Криму.
Ступінь пошкоджень повітряного судна уточнюється.