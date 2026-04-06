Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Новоросійську

Крім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на тимчасово окупованій території Криму.

Українські військові вночі 6 квітня завдали ударів по важливих об’єктах російської інфраструктури та авіації. Зафіксовано пожежу на нафтовому терміналі та ураження літака.