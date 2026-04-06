Київ через США передав Москві пропозицію щодо енергетичного перемир’я

Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії у відповідь на аналогічні дії. Відповідну пропозицію Київ передав Москві через США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, Україна готова діяти за принципом взаємності, якщо російська сторона погодиться припинити атаки на українську енергетику.

«Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально», — зазначив глава держави.

Він додав, що така пропозиція вже передана російській стороні через американських посередників.

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до пошкоджень об’єктів генерації та розподілу електроенергії. Українська сторона у відповідь також здійснює удари по об’єктах на території РФ, зокрема пов’язаних з нафтовою галуззю.