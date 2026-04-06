Місія Artemis II досягла ключового етапу польоту навколо Місяця

Екіпаж місії Artemis II увійшов у гравітаційну сферу впливу Місяця. Астронавти готуються встановити новий рекорд віддалення від Землі.

Четверо астронавтів місії NASA Artemis II рано вранці в понеділок увійшли в зону гравітаційного впливу Місяця під час польоту на борту капсули Orion, яка стартувала з Флориди минулого тижня.

Як повідомляє Reuters, очікується, що о 19:05 за східним часом екіпаж досягне максимальної відстані від Землі — приблизно 252 757 миль. Це на 4 102 милі більше за рекорд, який екіпаж Apollo 13 утримував 56 років.

Астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також канадський астронавт Джеремі Хансен, наближаючись до рекордної відстані, пролітатимуть навколо зворотного боку Місяця на висоті близько 4 тисяч миль над його затемненою поверхнею.

Офіційно обліт Місяця розпочнеться о 14:34 за східним часом. На цьому етапі екіпаж опиниться в темряві та зіткнеться з короткочасними перервами зв’язку, оскільки Місяць блокуватиме сигнал із мережею Deep Space Network NASA.

Обліт триватиме близько шести годин. У цей час астронавти використовуватимуть професійні камери, щоб зробити детальні знімки силуету Місяця через ілюмінатори Orion.

Вони також матимуть змогу зафіксувати рідкісний момент, коли Земля з’явиться над місячним горизонтом, коли капсула вийде з іншого боку Місяця.

Цей етап є кульмінаційним моментом майже 10-денної місії Artemis II — першого пілотованого випробувального польоту програми Artemis. Вона має на меті повернути астронавтів на поверхню Місяця до 2028 року та створити там довготривалу присутність США.