        Чинного народного депутата підозрюють у незаконному збагаченні

        Віктор Алєксєєв
        6 Квітня 2026 19:18
        Олександр Качний / Фото з відкритих джерел
        Олександр Качний / Фото з відкритих джерел

        Чинного народного депутата України підозрюють у незаконному збагаченні на майже 13 млн гривень. Йдеться про придбання нерухомості, що не відповідає офіційним доходам.

        Про це повідомили НАБУ і САП.

        За даними слідства, протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на суму майже 13 млн грн, що значно перевищує рівень його задекларованих доходів.

        Реклама
        Реклама

        На ці кошти він придбав котедж і земельну ділянку на узбережжі Чорного моря в селі Коблево, а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

        У НАБУ зазначили, що розслідування триває.

        За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата від ОПЗЖ Олександра Качного.


        Реклама
        Реклама

