Чинного народного депутата підозрюють у незаконному збагаченні

Чинного народного депутата України підозрюють у незаконному збагаченні на майже 13 млн гривень. Йдеться про придбання нерухомості, що не відповідає офіційним доходам.

Про це повідомили НАБУ і САП.

За даними слідства, протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на суму майже 13 млн грн, що значно перевищує рівень його задекларованих доходів.

Реклама

Реклама

На ці кошти він придбав котедж і земельну ділянку на узбережжі Чорного моря в селі Коблево, а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

У НАБУ зазначили, що розслідування триває.

За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата від ОПЗЖ Олександра Качного.