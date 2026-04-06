Уряд послабив вимоги для керування сільгосптехнікою

Уряд України спростив вимоги до керування сільськогосподарською технікою. Це має допомогти подолати дефіцит кадрів в аграрному секторі.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою.

Тепер водії з посвідченнями категорій С1, С, D1 та D, навіть зі стажем до трьох років, можуть керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про техніку категорій А1, А2, В1, В2 та В3, зокрема трактори, самохідні зерно- та кукурудзозбиральні машини, техніку для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Свириденко зазначила, що через війну багато трактористів наразі служать у Силах оборони, через що агровиробники відчувають нестачу працівників.

Очікується, що спрощення умов дозволить залучити додаткові кадри, особливо під час посівної та жнив.

Уряд наголошує, що це рішення є частиною заходів для забезпечення продовольчої безпеки держави.