У Харкові жінка отримала опік очей під час інциденту з ТЦК

У Харкові поліція розслідує інцидент за участю представників ТЦК та цивільних. Внаслідок конфлікту постраждала жінка.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, подія сталася 5 квітня в районі провулка Тарасівського у Слобідському районі. До поліції звернулася 43-річна жінка, яка повідомила про конфлікт між цивільними та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Реклама

Реклама

Попередньо встановлено, що під час заходів із оповіщення військовозобов’язаних працівники ТЦК з’ясували, що один із чоловіків перебуває у розшуку за адміністративне правопорушення, пов’язане з ухиленням від мобілізації.

Під час повідомлення цієї інформації чоловік почав чинити активний опір і застосував сльозогінний газ.

Згодом у ситуацію втрутилися дві перехожі жінки, які, ймовірно, помилково сприйняли події як протиправні дії. Одна з них знімала відео, інша намагалася перешкодити діям представників ТЦК, що призвело до загострення конфлікту.

У ході інциденту до жінки було застосовано фізичну силу та газовий балончик. Вона отримала хімічний опік очей і була госпіталізована.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — легке тілесне ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події та перевіряють правомірність їхніх дій. Досудове розслідування триває.