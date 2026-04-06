На Харківщині після удару БпЛА загорілися резервуари з пальним

У Харківській області внаслідок удару російського безпілотника спалахнула автозаправна станція. Рятувальники ліквідували пожежу, постраждалих немає.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.
За інформацією рятувальників, у селищі Золочів Богодухівського району внаслідок атаки БпЛА загорілися чотири резервуари з паливом об’ємом 10 та 25 кубічних метрів.
Крім того, вогонь охопив господарчу споруду на території приватного домоволодіння.
Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.