На Харківщині після удару БпЛА загорілися резервуари з пальним

Крім того, вогонь охопив господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

За інформацією рятувальників, у селищі Золочів Богодухівського району внаслідок атаки БпЛА загорілися чотири резервуари з паливом об’ємом 10 та 25 кубічних метрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.