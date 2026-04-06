        На Харківщині після удару БпЛА загорілися резервуари з пальним

        Віктор Алєксєєв
        6 Квітня 2026 16:16
        У Харківській області внаслідок удару російського безпілотника спалахнула автозаправна станція. Рятувальники ліквідували пожежу, постраждалих немає.

        Пожежа на заправці після удару БпЛА / Фото ДСНС

        Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

        За інформацією рятувальників, у селищі Золочів Богодухівського району внаслідок атаки БпЛА загорілися чотири резервуари з паливом об’ємом 10 та 25 кубічних метрів.

        Крім того, вогонь охопив господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

        Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

        За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.


