Українські дрони уразили російський фрегат “Адмірал Григорович” і бурову установку в Чорному морі

У ніч на 6 квітня українські безпілотники завдали ударів по фрегату РФ “Адмірал Григорович” у порту Новоросійськ та буровій установці “Сиваш”. Ступінь пошкоджень об’єктів уточнюється.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

Фрегат “Адмірал Григорович” — корабель проєкту “Буревісник”, який є носієм крилатих ракет “Калібр” та зенітного ракетного комплексу “Штиль-1”.

Під час атаки українських дронів росіяни застосовували ракети ППО безпосередньо з борту фрегата. Попри це, ціль було уражено. Операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем, її планування та координацію здійснювала СБУ.

Окрім цього, українські дрони уразили плавучу бурову установку “Сиваш” за участі підрозділу “Рейд” у взаємодії з силами глибинного ураження ВМС. Ступінь пошкоджень встановлюється.