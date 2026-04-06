        Атака на термінал “Шесхаріс” у Новоросійську: зафіксовано влучання по трьох ключових об’єктах

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 08:26
        Пожежа на нафтотерміналі "Шесхаріс" у Новоросійську, РФ / Фото: t.me/astrapress

        У ніч на 6 квітня у Новоросійську у РФ зафіксовано влучання по трьох об’єктах нафтотермінала “Шесхаріс”. Пошкодження призвели до фактичної зупинки відвантаження нафти.

        Аналіз результату атаки зробили аналітики OSINT-проєкту КіберБорошно.

        За наявними матеріалами в медіа зафіксовано влучання по трьох об’єктах перевалкового комплексу “Шесхаріс” — найбільшого на півдні Росії нафтоналивного термінала, що входить до структури АТ “Чорномортранснафта” (ПАТ “Транснафта”) та забезпечує прийом, зберігання й експорт сировини й нафтопродуктів.

        Зокрема, уражено причал №1, де зафіксовано найбільш масштабне горіння через вилив нафти. Також зафіксовано влучання по причалу №2.

        Крім того, пошкоджено вузли СІКН (системи вимірювання кількості та показників якості нафти) та запірну арматуру трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів. Йдеться про вузлову інфраструктуру, що забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.

        Як зазначають аналітики, пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СІКН означає фактичну зупинку відвантаження.

        Економічний ефект атаки — пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини. Кожен день простою терміналу — це недоотримані мільйони доларів від продажу нафти, — йдеться в повідомленні.

        За інформацією Оперативного штабу Краснодарського краю, уламки безпілотників упали на території двох підприємств у Новоросійську. Постраждалих немає. На одному з об’єктів виникла пожежа. За даними місцевої влади, внаслідок атаки дронів у місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки в Східному і Південному районах. Відомо про вісьмох постраждалих.

        Пожежа на нафтотерміналі “Шесхаріс” у Новоросійську, РФ / Фото: t.me/astrapress, КіберБорошно

