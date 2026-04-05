Apple святкує півстоліття: експерти оцінили головні хіти й невдачі компанії

Компанія Apple відзначає 50-річчя, залишаючись однією з найвпливовіших у світі технологій. За цей час вона не лише змінила підхід до використання гаджетів, а й сформувала нову культуру споживання технологій.
Компанію заснували Стів Джобс та Стів Возняк у гаражі в Каліфорнії. Сьогодні, за оцінками експертів, пристрої Apple має майже кожна третя людина у світі. Аналітики зазначають, що такого успіху компанія досягла не лише завдяки технологіям, а й завдяки сильному бренду та маркетингу.
Серед найбільших проривів компанії називають плеєр iPod, який після запуску у 2001 році зробив цифрову музику масовою, та смартфон iPhone, що став ключовим продуктом компанії і продається сотнями мільйонів щороку.
Окремо відзначають і Apple Watch, який перетворився на один із найпопулярніших пристроїв у сфері здоров’я та фітнесу, принісши компанії мільярдні доходи.
Водночас не всі продукти були успішними. Одним із перших провалів став комп’ютер Apple Lisa, який випереджав свій час, але виявився занадто дорогим для масового ринку.
Серед більш сучасних невдач експерти згадують клавіатуру Butterfly у ноутбуках MacBook, яка викликала критику через ненадійність, а також гарнітуру Apple Vision Pro, що не виправдала очікувань через високу ціну та обмежений попит.
Після смерті Стіва Джобса компанію очолив Тім Кук. Експерти відзначають, що йому вдалося зберегти прибутковість і стабільність бізнесу, хоча частина прихильників вважає, що сучасна Apple менш інноваційна, ніж у часи її співзасновника.
Попри окремі невдачі, аналітики сходяться на думці, що Apple змогла не лише створити популярні продукти, а й змінити спосіб взаємодії людей із технологіями, поєднавши інновації з сильним брендингом.