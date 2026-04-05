Apple святкує півстоліття: експерти оцінили головні хіти й невдачі компанії

Компанія Apple відзначає 50-річчя, залишаючись однією з найвпливовіших у світі технологій. За цей час вона не лише змінила підхід до використання гаджетів, а й сформувала нову культуру споживання технологій.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Компанію заснували Стів Джобс та Стів Возняк у гаражі в Каліфорнії. Сьогодні, за оцінками експертів, пристрої Apple має майже кожна третя людина у світі. Аналітики зазначають, що такого успіху компанія досягла не лише завдяки технологіям, а й завдяки сильному бренду та маркетингу.

Серед найбільших проривів компанії називають плеєр iPod, який після запуску у 2001 році зробив цифрову музику масовою, та смартфон iPhone, що став ключовим продуктом компанії і продається сотнями мільйонів щороку.

Плеєр iPod / Фото: ebay.com

Окремо відзначають і Apple Watch, який перетворився на один із найпопулярніших пристроїв у сфері здоров’я та фітнесу, принісши компанії мільярдні доходи.

Apple Watch / Фото: Mike Epstein

Водночас не всі продукти були успішними. Одним із перших провалів став комп’ютер Apple Lisa, який випереджав свій час, але виявився занадто дорогим для масового ринку.

Apple Lisa / Фото: Science & Society Picture Library

Серед більш сучасних невдач експерти згадують клавіатуру Butterfly у ноутбуках MacBook, яка викликала критику через ненадійність, а також гарнітуру Apple Vision Pro, що не виправдала очікувань через високу ціну та обмежений попит.

Vision Pro / Фото: Apple

Після смерті Стіва Джобса компанію очолив Тім Кук. Експерти відзначають, що йому вдалося зберегти прибутковість і стабільність бізнесу, хоча частина прихильників вважає, що сучасна Apple менш інноваційна, ніж у часи її співзасновника.

Попри окремі невдачі, аналітики сходяться на думці, що Apple змогла не лише створити популярні продукти, а й змінити спосіб взаємодії людей із технологіями, поєднавши інновації з сильним брендингом.