Екіпаж Artemis II готується до обльоту Місяця: що досліджуватимуть астронавти

Екіпаж місії Artemis II розпочав п’ятий день польоту з тестування скафандрів і підготовки до обльоту Місяця, який запланований на 6 квітня. Космічний корабель Orion продовжує рух до супутника Землі.

Про це повідомило NASA.

Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і представник Канадського космічного агентства Джеремі Гансен провели повну перевірку системи скафандрів Orion Crew Survival System. Вони відпрацьовували надягання, герметизацію, перевірку на витоки, а також оцінювали мобільність і можливість виконання базових дій у невагомості.

Скафандри призначені для захисту під час критичних етапів польоту, забезпечення життєдіяльності у разі розгерметизації та підтримки виживання після приводнення.

Пізніше екіпаж має виконати корекцію траєкторії польоту та увійти в гравітаційну сферу впливу Місяця. Також астронавти отримають фінальні завдання для наукових спостережень.

Під час обльоту Місяця, який триватиме близько шести годин, екіпаж фотографуватиме та аналізуватиме кратери, лавові потоки та інші геологічні особливості поверхні. На відміну від місій Apollo, Orion пролетить на відстані понад 4 тисячі миль від поверхні, що дозволить побачити весь диск Місяця одночасно.

Також астронавти зможуть спостерігати сонячне затемнення з космосу, коли Місяць закриє Сонце приблизно на годину. У цей час вони досліджуватимуть сонячну корону та фіксуватимуть можливі спалахи від падіння метеоритів.

Під час польоту Orion встановить новий рекорд віддаленості від Землі для пілотованих місій — понад 252 тисячі миль, перевершивши показник місії Apollo 13.

Крім того, у межах місії проводяться дослідження впливу космосу на організм людини. Зокрема, вивчається робота імунної системи, рівень радіації та фізичний стан екіпажу за допомогою спеціальних датчиків і біологічних зразків.

Під час проходження за Місяцем очікується тимчасове зникнення зв’язку із Землею приблизно на 40 хвилин — це стандартне явище для подібних місій.