Стали відомі подробиці спецоперації США з порятунку другого пілота F-15E в Ірані

США провели масштабну спецоперацію з порятунку другого члена екіпажу винищувача F-15E, збитого над Іраном. Офіцера, який залишався зниклим після катапультування, евакуювали з гірської місцевості, де він переховувався понад добу.

Про це повідомляє CBS News.

За даними американських посадовців, літак було збито іранськими силами у п’ятницю на південному заході Ірану. Пілота врятували того ж дня, однак другий член екіпажу — офіцер систем озброєння — залишався зниклим.

Його вдалося знайти та евакуювати вранці 5 квітня. За словами президента США Дональда Трампа, офіцер зазнав поранень, однак перебуває у стабільному стані.

Операція тривала кілька годин і включала десятки літаків, гелікоптерів та сотні бійців спецпризначення. Для прикриття рятувальної місії американські сили застосовували авіацію та вогонь, щоб стримувати іранські підрозділи, які намагалися знайти пілота.

За інформацією джерел, військовий переховувався у гірській ущелині, маючи при собі лише пістолет. Його точне місцезнаходження встановили завдяки розвідувальним даним, які передавалися в режимі реального часу.

У рятувальній операції активно брали участь спецпідрозділи та розвідка, зокрема ЦРУ. Агентство провело операцію дезінформації, поширюючи відомості про нібито вже знайденого пілота, щоб відволікти іранські сили.

Під час попередньої спроби евакуації пілота один із американських гелікоптерів зазнав обстрілу, але зміг безпечно приземлитися. Також пошкоджень зазнав штурмовик A-10, пілот якого катапультувався і був врятований.

Після завершення операції всі американські сили залишили територію Ірану. Врятованого офіцера доставили до Кувейту для надання медичної допомоги.

Збиття F-15E стало першим випадком втрати американського винищувача в бойових умовах за понад 20 років.