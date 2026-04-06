        Троє людей загинули внаслідок удару РФ по Одесі, десятеро поранені: серед жертв — діти

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 07:41
        Наслідки атаки на Одесу 6 квітня / Фото: ДСНС
        Унаслідок російської атаки на Одесу у ніч на 6 квітня загинули троє людей, серед них дитина. Ще десятеро людей дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

        З десятьох постраждалих двоє людей госпіталізовані у важкому стані: один пацієнт перебуває у нейрохірургії, інший — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю.

        Реклама
        Реклама

        Восьмеро людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них — дворічна дитина та двоє підлітків 17 і 18 років. Усім надається необхідна медична допомога.

        У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Пошкоджено один багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

        У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків.

        Рятувальники на місці нічних ударів по Одесі 6 квітня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

