Троє людей загинули внаслідок удару РФ по Одесі, десятеро поранені: серед жертв — діти

Унаслідок російської атаки на Одесу у ніч на 6 квітня загинули троє людей, серед них дитина. Ще десятеро людей дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

З десятьох постраждалих двоє людей госпіталізовані у важкому стані: один пацієнт перебуває у нейрохірургії, інший — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю.

Восьмеро людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них — дворічна дитина та двоє підлітків 17 і 18 років. Усім надається необхідна медична допомога.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Пошкоджено один багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків.