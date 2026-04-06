        Події

        Після атаки РФ без світла залишилися 340 тисяч абонентів на Чернігівщині

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 07:57
        Ліквідація наслідків обстрілу / Фото архівне: АТ "Чернігівобленерго"
        У ніч на 6 квітня у Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичний об’єкт. Без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.

        Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

        У Ніжинському районі Чернігівської області внаслідок нічних ударів РФ пошкоджено важливий енергетичний об’єкт.

        Через це знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, а також у Чернігівському та Прилуцькому районах.

        Енергетики зможуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи після стабілізації безпекової ситуації.


