РФ вдарила по будинку в Одесі: є загиблі, під завалами можуть залишатися люди

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання у житлову забудову. Відомо про трьох загиблих, серед яких дитина, та 10 поранених.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

У результаті масованої атаки на Одесу зафіксовано влучання по житловій забудові у Київському та Приморському районах міста.

Унаслідок одного з ударів є серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи будинку. Під завалами можуть перебувати люди.

Також пошкоджено кілька приватних будинків.

Наразі триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби. На місцях розгортаються оперативні штаби.

Відомо про щонайменше десятьох постраждалих, яких доставили до медичного закладу. Інформація уточнюється.