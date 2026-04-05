Іран здійснив атаку на енергетику Кувейту: що відомо

У Кувейті вночі та вранці 5 квітня сталися нові атаки дронів на об’єкти нафтової та нафтохімічної інфраструктури. Внаслідок ударів виникли пожежі на виробничих майданчиках, пошкоджено ключові підприємства.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними державної компанії Kuwait Petroleum Corp., удари були завдані по об’єктах Kuwait National Petroleum Co. та Petrochemical Industries Co. Внаслідок атак зафіксовано значні пошкодження, однак інформації про постраждалих немає.

Напередодні також було атаковано штаб-квартиру KPC у столиці країни, де розташоване міністерство нафти. Пожежу на об’єкті вдалося ліквідувати.

Крім того, атаки раніше зафіксували на нафтопереробних заводах Mina Al-Ahmadi та Mina Abdullah, а також на міжнародному аеропорту Кувейту.

У компанії зазначили, що триває оцінка збитків і вживаються заходи для забезпечення безпеки персоналу та об’єктів.

За інформацією Bloomberg, перед атаками іранське агентство Fars оприлюднило оновлений список цілей, до якого входили об’єкти енергетичної та хімічної інфраструктури, зокрема в Кувейті.

Атаки на країни Перської затоки тривають на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном, яка почалася наприкінці лютого.

Також повідомляється, що в Об’єднаних Арабських Еміратах після атаки було зупинено роботу великого нафтохімічного комплексу в Рувайсі.