Росіяни атакували Харків реактивними “шахедами”: пошкоджені будинки, є постраждалі

У Харкові вдень 5 квітня зафіксовано удари російських безпілотників у Шевченківському та Слобідському районах. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та є постраждалі.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За даними Терехова, у Шевченківському районі зафіксовано влучання реактивного «шахеда». Унаслідок удару пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків — вибито вікна, пошкоджено покрівлі, перебито газогін і виведено з ладу каналізацію.

Реклама

Реклама

Синєгубов уточнив, що дрон влучив у землю поруч із житловим будинком, унаслідок чого пошкоджено скління вікон. Постраждала 61-річна жінка, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Крім того, за словами Терехова, зафіксовано ще один удар по Слобідському району Харкова, наслідки якого наразі уточнюються.

На місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби, постраждалим надається допомога.