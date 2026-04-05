Екснаставник Динамо і Шахтаря Мірча Луческу у критичному стані: лікарі борються за його життя

Стан здоров’я колишнього тренера Динамо та Шахтаря 80-річного Мірчі Луческу різко погіршився, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Бухаресті. За останніми даними, тренер введений у штучну кому та підключений до апаратів.

Про це повідомляють журналіст Емануель Рошу та румунське видання gsp.ro.

За інформацією лікарів, у ніч на 5 квітня у Луческу виникли тяжкі серцеві аритмії, які не піддалися лікуванню. У зв’язку з цим його перевели до реанімації.

Раніше, у п’ятницю, тренер переніс гострий інфаркт міокарда. Після цього лікарям довелося провести кілька реанімаційних заходів і встановити додатковий стент.

За даними gsp.ro, напередодні стан Луческу ненадовго покращився — він міг підвестися, спілкувався з дружиною та навіть поїв. Однак уночі ситуація різко ускладнилася.

Наразі тренер не реагує та перебуває під постійним наглядом медиків. До лікарні прибула його родина, а також представники футбольної спільноти.

Колишній тренер і функціонер Міхай Стоїкіца підтвердив, що Луческу перебуває у важкому стані, не може говорити та підключений до медичного обладнання.

Син тренера Разван Луческу, який працює в грецькому ПАОК, наразі залишається з командою і не повертався до Румунії перед матчем.

Мірча Луческу є одним із найвідоміших тренерів у Європі, він очолював низку клубів, зокрема Динамо Київ і Шахтар Донецьк, а також збірну Румунії.