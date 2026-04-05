“День електростанцій і мостів”: Трамп пригрозив ударами по інфраструктурі Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою заявою щодо Ірану, пригрозивши ударами по інфраструктурі та закликавши відкрити Ормузьку протоку. Йдеться про чергову ескалацію риторики на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі він заявив, що «вівторок стане днем електростанцій і мостів» в Ірані, а також закликав негайно відкрити Ормузьку протоку, пригрозивши серйозними наслідками у разі відмови.

Заява прозвучала на тлі раніше озвучених погроз Трампа щодо можливих ударів по іранській інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах і транспортних вузлах.

Раніше він також висував Ірану ультиматум відкрити Ормузьку протоку протягом 48 годин, погрожуючи масштабними військовими діями.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі, і будь-які обмеження руху через неї вже демонструють глобальні економічні наслідки.

Заява Трампа свідчить про подальше загострення ситуації навколо Ірану та ризик розширення військового конфлікту в регіоні.